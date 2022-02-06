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Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

06.02.2022 02:28

Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin ise o esnada kafenin dışarısında bulunduğu ve rastgele silahla ateş edilen kurşunların vücuduna isabet ettiği öğrenildi.

Olay Ankara'nın Keçiören İlçesi Şenyuva Mahallesi Kuzey Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. İddialara göre, Salih Samet, henüz kimliği belirlenemeyen grupla kafede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda grup içerisinde bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi, Salih Samet'e yanında bulundurduğu tabanca ile ateş ederek koştu. Kafeden çıkarak yaklaşık 50 metre boyunca koşan ve sağ sola rastgele ateş açan kişinin tabancasından çıkan kurşunlar kafenin dışından bulunan Emre Kale'ye isabet etti. Olayı gören diğer müşteriler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Kale'yi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk ederken, Salih Samet'i ise çevredeki hastaneye sevk etti. Kale'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Polis ekipleri olaydan sonra otomobiliyle kaçan şüphelileri arıyor.

Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Ankara, Polis, Silah, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kafede silahlı kavga: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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