Son dakika... Ankara'da korkutan depo yangını - Son Dakika

Son dakika... Ankara'da korkutan depo yangını

Bir son dakika haberine göre Ankara'da korkutan depo yangını Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı.

Ankara'da korkutan depo yangını

ANKARA - Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kargo deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde bulunan özel bir kargo şirketine ait depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika... Ankara'da korkutan depo yangını

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 22:59

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ankara'da korkutan depo yangını - Son Dakika
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