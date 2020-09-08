Son dakika! Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi - Son Dakika

Kurallara uymayan sürücü ile yolculara gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Denetimlerde, resmi evrakların yanı sıra Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı ve maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

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