Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

09.11.2022 14:11

Bitlis'te başıboş köpeklerin ısırmasının ardından kaldırıldığı hastanede kuduz tanısı konan ve Ankara'ya sevk edilen Mustafa Erçetin yaşamını yitirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve Ankara'ya gönderilen 2 çocuktan biri olan Mustafa Erçetin'de kuduz tespit edildi. Diğer çocuk tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, Erçetin durumunun ağırlaşması üzerine Ankara'ya gönderildi.

BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ

10 yaşındaki Mustafa Erçetin'den bugün kahreden haber geldi. İhsan Doğramacı Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Konuyla ilgili konuşan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz ise, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" dedi.

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Diğer yandan Erçetin ailesinin de acı haberi aldığı ve aile üyelerinin perişan halde olduğu öğrenildi. Küçük Mustafa'nın babası Murat Erçetin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "En son halamla birlikte doktorlarla görüştük. Her an her şeyin olabileceğini bize ilettiler. Evlat acısı çok ağır, kimse yaşamasın" ifadelerini kullanmıştı.

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Bitlis, Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kuduz tanısıyla tedavi gören 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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