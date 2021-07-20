Son dakika haber: Ankara'da kurban kesiminde koronavirüs tedbirleri unutuldu - Son Dakika

Ankara'da kurban kesiminde koronavirüs tedbirleri unutuldu

ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.

Başkent'te vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlıklarını kestirmek için kurban satış ve kesim yerlerine akın etti. Başkentin en büyük kurbanlık satış noktası olan Yakacık Kurban Pazarı'nda da sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girerek, kurbanlarını kestirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim görevlileri maske ve temizlik kurallarına dikkat ederken bazı vatandaşların maske takmadan sıra bekleyip, kalabalık oluşturması dikkat çekti. Bayram öncesinde yapılan uyarılara rağmen, kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenler bazı vatandaşlar da yol kenarlarında ve boş alanlarında kurbanlarını kesti.