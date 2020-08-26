Son Dakika | Ankara'da, lokantada oturan müşterilere silahlı saldırı: 4 yaralı

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da içkili lokantada oturan 4 kişi, husumetli oldukları bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

ANKARA'da içkili lokantada oturan 4 kişi, husumetli oldukları bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay, saat 01.00 sıralarında Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'nde bir içkili lokantada meydana geldi. Özkan Y., husumetli olduğu kişilerin lokantada eğlendiğini öğrenerek pompalı tüfekle mekana geldi ve ateş etmeye başladı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Halil Y., Birol I., Erkan A. ve Ayhan D., yaralandı. Özkan Y. ise olay sonrası kaçarak izini kaybettirdi. İbhar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Dışkapı İbhar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma ile Hacettepe Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirlendi. Polis, kayıplara karışan Özkan Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay hakkında soruşturma sürüyor.



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 03:04

Kaynak: DHA

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