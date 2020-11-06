Son dakika... Ankara'da 'mahrem imamlar' soruşturmasında 93 gözaltı kararı - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 89, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yine 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması kapsamında 89 şüphelinin 'mahrem imam' olduğu tespit edildi. 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi olan 89 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 37 ilde çalışma başlatılırken, bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.

HAVA KUVVETLERİ SORUŞTUMASI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında da 4 şüpheli tespit edildi. Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları saptanan 1 emekli Hava Kurmay Albay, 1 ihraç Hava Pilot Yarbay, 1 geçici olarak görevden uzaklaştırılan Hava Kurmay Binbaşı ve 1 ihraç üsteğmen olmak üzere 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.