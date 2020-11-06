Son dakika haberi: Ankara'da 'mahrem imamlar' soruşturmasında 93 gözaltı kararı (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da 'mahrem imamlar' soruşturmasında 93 gözaltı kararı (2)
06.11.2020 11:48
Son dakika haber: 61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 61'i yakalanarak gözaltına alındı.
61 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'nda 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 89 kişiden 61'i yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt mensubu subay ve astsubaylardan sorumlu olan ve haklarından etkin pişmanlık beyanları/teşhis bulunan, 29'u çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kamu görevlisi 89 şahsa yönelik ilimiz merkezli 37 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 61 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.
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