Son dakika! Ankara'da, market işletmecisini gasbeden cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

ANKARA'da market işletmecisi G.Ö.'yü bıçakla yaralayarak, para, telefon ve otomobilini gasbeden E.Ç., gözaltına alındı. İki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen E.Ç., tutuklandı.

Geçen 31 Mart'ta meydana gelen olayda market işletmecisi G.Ö., iş yerine gelen E.Ç.'nin piyasa fiyatından daha ucuza 470 paket sigara satma teklifini kabul etti. G.Ö., otomobiliyle sigaraları teslim almak için buluşma noktasına gitti. Burada çıkan tartışmada E.Ç., belinden çıkardığı bıçak ile G.Ö.'yü yaralayarak, üzerinde bulunan 5 bin TL ve telefonunu aldı. Şüpheli, yaraladığı G.Ö.'nün aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan G.Ö., şikayette bulundu.