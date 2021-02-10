Son dakika... Ankara'da metruk binada yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika... Ankara'da metruk binada yangın çıktı

Son dakika... Ankara'da metruk binada yangın çıktı

10.02.2021 03:11

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

ANKARA'da metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.

Altındağ'da bulunan Atıfbey Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan tek katlı boş evde saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin kullanılmıyor olması olası bir can kaybını önlerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da metruk binada yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ankara'da metruk binada yangın çıktı - Son Dakika
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