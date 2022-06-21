ANKARA'da şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 22.30'da Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Mustafa D. yönetimindeki 06 J 1664 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Aydın K. yönetimindeki 06 COZ 630 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarıştı. Şerit zihlali nedeniyle meydana gelen kazada minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika