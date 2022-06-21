Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

21.06.2022 02:45
Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberi... ANKARA'da şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

ANKARA'da şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.30'da Sincan ilçesi Maraşal Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve Mustafa D. yönetimindeki 06 J 1664 plakalı yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen Aydın K. yönetimindeki 06 COZ 630 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarıştı. Şerit zihlali nedeniyle meydana gelen kazada minibüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Ankara'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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