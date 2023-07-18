Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var - Son Dakika
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Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var

18.07.2023 11:55

Son dakika! Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken yaralıların olduğu öğrenildi.

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

MÜDAHALE ETMEKTE GÜÇLÜK YAŞIYORLAR

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

GEÇEN AY DA MKE ROKET FABRİKASINDA PATLAMA OLMUŞTU

Geçtiğimiz ay da Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın dinamit lokumu üretimi sırasında kimyasal tepkimeden kaynaklandığını açıklamıştı.

İşte bölgeden ilk görüntüler:

Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
Son Dakika: Ankara'da MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
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Ankara, Mke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Ankara'da MKE fabrikasında patlama meydana geldi, yaralılar var - Son Dakika
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