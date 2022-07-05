Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

05.07.2022 02:56

Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı Ankara'nın Mamak ilçesinde motosikletin, otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde motosikletin, otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Motosikletin, otomobile ok gibi saplandığı görüldü.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi, Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 35 HC 1610 plakalı motosiklet, Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinden çıkan 06 BVB 064 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonrası motosiklette bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen sürücü ile arkadaşı savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesine sevk etti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 2 yaralı - Son Dakika
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