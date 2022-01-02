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Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

02.01.2022 14:05
Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kameradaANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kafeden çıkıp otomobile binmeye çalışan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı.

Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada

ANKARA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kafeden çıkıp otomobile binmeye çalışan elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm (43) ile vale Ünsal İ.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, mühendis ve vale hayatını kaybetti.

Kaza, 30 Aralık Perşembe günü akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Mühendis Tevfik Gözüm, kafeden ayrıldıktan sonra vale Ünsal İ.'nin aracı kapının önüne getirdi. Bu sırada yoldan geçen ve sürücüsü Sadık Mert M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 SV 0636 plakalı otomobil, Tevfik Gözüm ile yanında bulunan Ünsal İ.'ye çarptı. Tevfik Gözüm ile Ünsal İ. çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazada, 1 çocuk babası Tevfik Gözüm ile 7 aylık evli olan Ünsal İ., olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve alkollü olduğu iddia edilen Sadık Mert M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan, kaza anı kafenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Ünsal İ.'nin otomobili iş yeri önüne getirdiği ve Tevfik Gözüm araca binmeye yönelirken bu iki kişiye otomobil çarptığı yer aldı.

Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada
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Otomobil, Ankara, Aralık, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ankara'da mühendis ve valenin öldüğü kaza kamerada - Son Dakika


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