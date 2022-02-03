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Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı

03.02.2022 14:50

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındıANKARA Ankara'da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı

ANKARA Ankara'da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.

Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı
Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı
Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı
Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı
Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı

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Dolandırıcılık, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ankara'da 30 kişi nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı - Son Dakika
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