Son dakika: Ankara'da olaya müdahalede "kastı aşan" polisle ilgili tahkikat başlatıldı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 20 Ocak'ta Altındağ'da gerçekleşen kavgaya müdahale sırasında yaşananlarla ilgili bir polis memuru hakkında idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Bostancık Caddesi'nde bir yaya ile araç sürücüsü arasında başlayan ve akrabaların da dahil olduğu olayın büyümemesi için bölgede uygulama yapan ekiplerin müdahil olduğu belirtildi.

Bu sırada, görevlilere hakaret ederek mukavemette bulunan O.P. ile C.P'nin polis merkezine götürülerek haklarında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca olaya müdahale sırasında "kastı aşan davranışta bulunduğu" tespit edilen personelle ilgili de idari tahkikat açıldığı bildirildi.