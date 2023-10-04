Son Dakika: Ankara\'da önlenen terör saldırısı girişiminde kendisini patlatan teröristin, terör örgütü PKK üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, pazar günü Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini duyurdu.

HEDEFLERİNE ULAŞAMADAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

İKİNCİSİNİN DE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

"MÜCADELEYE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.