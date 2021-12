EGO Genel Müdürü Alkış: "24 yaralımız var, şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok" - Son Dakika

EGO Genel Müdürü Nihat Alkış, Ankara Sincan'da EGO otobüsünün bariyerlere çarptığı kazaya ilişkin, "İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. Şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok" dedi.

Alınan bilgiye göre, Sincan- Ayaş yolu Yenikent girişinde Yenikent istikametine seyreden Çiçek Y. yönetimindeki 06 BU 2075 plakalı EGO otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Demir Yolları girişindeki demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan 24 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili açıklama yapan EGO Genel Müdürü Nihat Alkış, sürücünün kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptığını, ilk belirlemelere göre 24 yaralı olduğunu ve can kaybı olmadığını söyledi. Alkış, "Sincan-Ayaş yolunun Yenikent girişi mevkiinde sabah 8 sularında 503 hattımızı kullanan otobüs sürücümüzün kontrolü kaybederek bariyerlere çarpması sonucunda bir trafik kazası meydana geliyor. İlk belirlemelere göre 24 yaralımız var. 20 yaralının Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bu mevkiye gelmesinden sonra hastanelere sevki yapılıyor. İtfaiye ekiplerimiz gelmeden önce de 4 yaralımız hastanelere sevk ediliyor. Hastanelerden yaralıların durumunu takip ediyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konu çok yönlü olarak ve titizlikle araştırılacak. Geçmiş olsun diliyorum ben. Şu an şoförümüz şokta olduğu için çok net bilgiler alamadık bununla ilgili olarak. Ama konu çok yönlü olarak araştırılacak, titizlikle değerlendirilecek. Kamuoyuna da bilgi verilecek bu konuda gelişmelerle ilgili olarak. Şu an netleştirdiğimiz bir can kaybı yok" diye konuştu. - ANKARA