Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı Kurtuluş Parkı önünde meydana geldi. Sıhhiye'den Cebeci yönüne giden Hasan Dağ (43) yönetimindeki 06 TLG 93 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Hüseyin Dağ , yaşamını yitirdi. İtfaiye erleri tarafından çıkarılan Dağ'ın cansız bedeni, morga gönderildi. Otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 07:45

Kaynak: DHA

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