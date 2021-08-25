Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı ANKARA'da çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı ANKARA'da çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla, Ankara'da bulunan Suriye uyruklu 4 kişinin çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliden 3'ü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Fatih POYRAZ/ANKARA, -



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