Son dakika! Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 48 düzensiz göçmen yakalandı

10.03.2021 14:57
Son dakika! Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 48 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Son dakika haberine göre Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve "organizatörler" aracılığı ile Ankara'ya gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonlarda Altındağ'da 22, Keçiören'de 10, Gölbaşı'nda 2 ve AŞTİ'de 14 olmak üzere 48 düzensiz göçmen yakalanarak emniyete götürüldü.

Üzerlerinde kimlik ve pasaportları bulunmayan, 2'si Pakistan, 46'sı Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Pakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Ankara'da polisin düzenlediği 4 ayrı operasyonda 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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