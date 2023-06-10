Ankara'da roket fabrikasında patlama! 5 işçi şehit oldu - Son Dakika
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Ankara'da roket fabrikasında patlama! 5 işçi şehit oldu

10.06.2023 11:32

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE roket ve patlayıcı fabrikasının üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acı olayda 5 işçi şehit oldu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, "Patlama, MKE'ye bağlı fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde, kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş" ifadelerini kullandı.

Elmadağ'ın Tatlıca Mahallesinde faaliyet gösteren MKE roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın üretimhane bölümünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi çevre yerleşim yerlerinde duyuldu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından fabrikanın üzerinde dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın roket ve patlayıcı ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterdiği gelen bilgiler arasında.

"5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU"

Fabrikada patlama olduğunu öğrenen çalışan yakınları da fabrikanın önüne akın etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre acı olayda 5 işçi şehit oldu.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

MSB tarafından yapılan açıklamada, " Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

PATLAMA DİNAMİT LOKUMU HAZIRLAMA BÖLÜMÜNDE MEYDANA GELDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın meydana geldiği fabrikada açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, "Saat 8.45 sıralarında MKE'ye bağlı fabrikamızda dinamit lokumu hazırlama bölümünde, kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana gelmiş ve 5 işçimiz vefat etmiştir. Yaralı yok" dedi.

YORUMLAR (5)
  • ahmey bulut: Madem ihmalden ölen işciler şehit Patron müdür Hepsi hapse atılmalı onlarda 5 işçinin Katilidir.Takip edicez bakalım. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kenan Acısever: ALLAH RAHMET ETSİN Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Daha şehitliği bile kavrayamamışık Şehit, İslam dininde Allah yolunda vefat etmiş bir müslümana verilen isim ve makamdır. Kur'an'da sıklıkla bu kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir. Cevap Yaz 35 27 Yayından Kaldır
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