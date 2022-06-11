Son Dakika: Ankara'dan acı haber! Sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Son Dakika: Ankara'dan acı haber! Sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

11.06.2022 19:11

Son dakika: Ankara'da etkili olan sağanak sonucu meydana gelen selde 1 servis sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma ekiplerince dere kenarında ulaşıldı.

"CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da sele kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Allah rahmet eylesin."

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Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma... Ankara'daki sağanakta Altındağ'daki Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılan servis sürücüsünün cansız bedenine arama kurtarma... CHP'li Kaya, Pulur Köy Enstitüsü'nde: 'Eğitim Devrimlerini Yem Ettirmeyeceğiz' CHP'li Kaya, Pulur Köy Enstitüsü'nde: 'Eğitim Devrimlerini Yem Ettirmeyeceğiz'

Ankara, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: Ankara'dan acı haber! Sele kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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