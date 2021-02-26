Son dakika: Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Son dakika: Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı

26.02.2021 00:13
Son dakika: Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı, System.String[]

Son dakika haber: Başkentte seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Başkentte seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yusuf Atmaca idaresindeki 06 KSC 28 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndan Eskişehir istikametinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü Atmaca, aracını park edip dışarı çıktı.

Aracın ön kısmında çıkan alevler, çevredekilerin yardımına rağmen söndürülemedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika


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