Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

11.03.2022 09:07

Son dakika haberine göre Ankara'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ankara'da bir kişiye pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin saldırısı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda, motosiklet tamir atölyesinde çalışan Çağatay K, kız arkadaşını darbettiği gerekçesiyle Okan G. ile tartıştı.

Okan G, bir süre sonra, telefonla arayıp tehdit ettiği Çağatay K'nin çalıştığı tamir atölyesine geldi. Okan G. ile aynı otomobilde bulunan Muhammed K, iş yerinin önünde duran Çağatay K'ye pompalı tüfekle bir el ateş etti.

Silahlı saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, plakasız bir araçla gelen Okan G. ile Muhammed K'nin, yanlarındaki 2 kişiyle araçtan inerek, iş yerindekilerle bir süre konuştukları görülüyor.

Görüntülerde, beraberindekilerle araca tekrar binen Muhamed K'nin, hareket halindeki aracın ön koltuğundan, pompalı tüfekle ateş etmesi yer alıyor.

Olay yerinde bulunanların, saldırı sırasında panikle kaçarak, atölyenin önünde duran motosikletlerin arkasına saklandıkları anlar da kamera kayıtlarında görülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Okan G. ve Muhammed K. ile aynı araçta bulunan kişilerin, Muhammed G. ve Eyüp B. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

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Silahlı saldırı, Altındağ, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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