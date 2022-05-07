Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

07.05.2022 07:23

Son dakika haberler: Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurarak durması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı otomobil, Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde taksiyle çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan merdivenlerden düşerek, bir dükkanın duvarına çarparak durdu.

Kaza nedeniyle otomobil ve takside hasar meydana geldi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı
Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

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Otomobil, Ankara, Taksi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı - Son Dakika
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