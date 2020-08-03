Son Dakika | Ankara'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi öldü (2) -Yeniden - Son Dakika

Son Dakika | Ankara'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi öldü (2) -Yeniden

Son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Son Dakika | Ankara'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi öldü (2) -Yeniden, System.String[]

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan, gurbetçi ailenin bulunduğu otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ankara- Konya yolunun 74'üncü kilometresinde Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre kala meydana geldi. Hatay'dan Almanya'ya giden Gürkan Tekoğlu (36) yönetimindeki Alman OL GP 220 plakalı otomobil, park halindeki 33 RH 912 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına giren otomobildeki sürücü Gürkan Tekoğlu ile yanındaki eşi Pelin Tekoğlu (31), kızları Melina (4) ve Melisa Tekoğlu (6) ile kayınbiraderi Mehmet Ali Eskisarılı (22) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ölen 5 kişinin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılıp, cenaze aracına götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 5 kişinin cesedi, Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen savcı inceleme yaptı.TIR SÜRÜCÜSÜ, LASTİĞİ PATLADIĞI İÇİN PARK ETMİŞ

Bu arada lastiği patlaması nedeniyle TIR'ı yol kenarına park ederek, yardım için bölgedeki benzinliğe gittiği öğrenilen TIR sürücüsü İbrahim Memiş gözaltına alındı.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 06:05

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ankara'da TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi öldü (2) -Yeniden - Son Dakika
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