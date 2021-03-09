Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi - Son Dakika

Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi

09.03.2021 19:51
Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi, System.String[]

Son dakika: Ankara Valiliği; toplu taşımada, yeme-içme yerleri, berber, kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları hamam, sauna ve düğün salonu gibi mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirdi.

Ankara'da, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplu taşıma araçları, yeme-içme yerleri ve HES kodu sorgulaması ile ilgili aldığı yeni kararlar açıklandı. Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kentteki berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro ve benzeri kültürel aktivite yerleri, kütüphane, yeme-içme yerleri, yüzme havuzu, spor salonları ve spor merkezlerine girişlerde ayrıca toplu taşımaya binişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

BAŞKENT'TE VAKA SAYILARI ARTIYOR

100 bin nüfusta haftalık ortalama vaka sayısı Ankara'da 39.84'ten 54.83'e yükselmişti. Sağlık Bakanlığı'nın risk durumu haritasında sarı renkle orta risk kategorisinde yer alan Ankara'da valilik koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 09.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

TOPLU TAŞIMAYA BİNİŞTE HES KODU

Bu çerçevede;

A-) Salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla, İçişleri Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı genelgesi doğrultusunda;

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D 4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. İlimiz genelinde, terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.), Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun; 01.12.2020 tarihli ve 20201285 sayılı kararı ve 03.03.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile getirilen açılış ve kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

B-) Bilindiği üzere; Kovid-19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirilmiştir.

YEME-İÇME YERLERİNE GİRİŞTE DE HES KODU

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 31.05.2020 tarihli ve 2020-40 sayılı karar ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, 12.08.2020 tarihli ve 2020-66 sayılı karar ile halı saha tesislerine girişte, 17.08.2020 tarihli ve 2020-68 sayılı karar ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde, 11.09.2020 tarihli ve 2020-72 sayılı kararı ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, 30.09.2020 tarihli ve 2020-75 sayılı karar ile tüm konaklama tesislerine girişte, 01.12.2020 tarihli ve 2020-85 sayılı karar ile alışveriş merkezlerine girişte, 02.02.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı karar ile yeme-içme yerleri ile yüzme havuzu vb. tesislere girişte; HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu karara bağlanmıştır.

ÇOK SAYIDA MEKANA GİRİŞTE HES KODU ZORUNLULUĞU

Bu bağlamda;

1. Yukarıda özetlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla getirilen HES kodu kontrollerinin ilgili kurum ve işletmelere girişlerde ve ilgili işlemlerde uygulanması zorunluluğunun devamına,

2. İlimiz genelinde tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, kaplıca, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirilmesine,

Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi."

Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Ankara'da toplu taşımada ve insanların bir arada bulunduğu mekanlara girişte HES kodu zorunluğu getirildi - Son Dakika


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