Son dakika! Ankara'da uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Başkentte ışık ve havalandırma sistemi kurularak esrar yetiştirildiği belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda İleri Mahallesi Dokuz Sokak'taki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini edindi.

Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen polis, şüpheli Ahmet D'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 16 kök esrar bitkisi, 30 gram kenevir tohumu, ışık ve havalandırma malzemeleri, 4 ruhsatsız silah ve 3 tüfek ele geçirildi.