Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

13.04.2022 18:33
Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, eroin sattığı belirlenen Z.A ve D.G'yi yakaladı.

Söz konusu kişilerin evinde arama yapan ekipler, 63 paket halinde daralı ağırlığı 966 gram gelen eroin, 2 paket halinde 1,4 gram metamfetamin, hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 lira ele geçirdi.

Ekipler, Z.A ve D.G'nin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri H.A ve Ö.B'yi de 1 kilo eroin ile yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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