Üye Girişi
Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu - Son Dakika

Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu

12.02.2022 17:50
Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu

Son dakika gündem haberine göre Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı.

Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadelerinin ardından "gündüz" operasyon düzenledi.

Ekipler, Altındağ ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 av tüfeği ve 88,20 gram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'gündüz' operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 17:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement