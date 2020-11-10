Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu satıcısı, jandarmanın takibi sonucu yakalandı

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, aracında kullanıma hazır halde uyuşturucu madde bulunan kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda, Ş.G'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Ş.G'nin aracını Akıncı gişelerinde durdurup arama yaptı. Aramada, kullanıma hazır hale getirilmiş 672 gram bonzai ele geçirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu maddeye el konulurken, Ş.G. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Son Dakika

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