Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler - Son Dakika

Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler

14.11.2020 16:01
Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler, System.String[]

Ankara'da yasağa rağmen sigara içtilerANKARA'da koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve meydanlarda getirilen sigara yasağına bazı vatandaşlar uymadı.

Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler

ANKARA'da koronavirüs önlemleri kapsamında cadde ve meydanlarda getirilen sigara yasağına bazı vatandaşlar uymadı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 81 ilde halkın yoğun olduğu cadde, sokak, meydan, park ve durak gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı. Ankara'da ise hafta sonu yoğunluk yaşanan park ve meydanlarda, bazı vatandaşlar sigara içmeye devam etti. Kuğulu Park ve çevresi ile Kızılay Meydanı ve çevresinde, maskelerini çene altına indirip sigara içenler, çevredekilere de aldırmadı.

Vatandaşlardan bazıları sigara yasağını doğru bulurken, bazıları ise uygulamaya tepki gösterdi. Özgür Tekin, "İçmek isteyen kimseyi rahatsız etmeden kendine bir alan bulabilir. Yolda biri içtiği zaman ben de rahatsız oluyordum. Ama ölçülü şekilde davranılması gerekiyor. Hata yapan kişiye de saygısızlık yapmadan izah etmek gerekiyor" dedi.Yasağı doğru bulduğunu söyleyen Gökhan Ekmen, "İnsanlar sırıf hava almak için daraldıklarından yüzünü açıyor. Bu kesinlikle tehlikeli, vatandaşlarımızın daha dikkatli olması, maske rahatsızlık yaratsa da kullanmaya özen göstermeliler" diye konuştu.

Sedef Somaltın ise "Açık alan olduğu için gerekli görmüyorum. Kapalı alanda zaten dikkat ediyoruz. Maske, mesafe, hijyene zaten dikkat ediyoruz" dedi.

Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler
Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler
Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler
Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler
Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler

İçişleri Bakanlığı, Ankara, Sigara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da yasağa rağmen sigara içtiler - Son Dakika


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