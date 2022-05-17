Ankara'daki 15 Temmuz şehit aileleri için İstanbul'da gezi programı düzenlendi

Ankara'da ikamet eden 15 Temmuz şehit aileleri, İstanbul'u gezdi.

15 Temmuz Derneğinin organize ettiği gezi programı kapsamında aileler, Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazı kıldı.

Grup, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti. Burada şehitler için dualar edildi. Ailelere darbe gecesi yaşananlar gösterildi. Bazı ailelerin duygulanarak gözyaşı döktüğü görüldü.

Üsküdar Valide-i Sultan Gemisi'nde ikram edilen kahvaltı ve Boğaz turuyla devam eden program kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi ziyaret edildi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Ankara'daki şehit ailelerini misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde ülkemizin ve milletimizin başına gelebilecek sıkıntılar önlendi. Biz şehitlerimizi hayırla yad ederken, gazilerimize olan muhabbetimiz devam ederken, geride kalan ailelerine millet olarak sahip çıkıyoruz, millet olarak onlara dua ediyoruz." dedi.

Gezi programına da değinen Turunç, şunları söyledi:

"Aileler, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret ederken hüzünlendiler. Biz de her geldiğimizde hüzünleniyoruz. Aynı zamanda yapılan kahramanlıklar da bizi gururlandırıyor. Bu millet esarete asla izin vermeyecek. Özgürlük bizim milletimiz için çok önemli. Özgür olursanız ibadetinizi yapabilirsiniz, ailenize, bayrağınıza ve vatanınıza sahip çıkabilirsiniz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz görevlerini yaptılar. 85 milyon insan, yeri ve zamanı geldiği zaman 15 Temmuz'daki şehitlerimiz ve gazilerimiz gibi, vatana sahip çıkmak için yine aynı fedakarlığı yapar."

Geziye katılan 15 Temmuz şehidi Bülent Karalı'nın annesi Aynur Karalı da oğlunun vatan için gözünü kırpmadan verdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Yaşadığım acılarım tazelendi. Bu, anlatılır bir acı değil evlat acısı. İçim yanıyor, bütün organlarım acıyor. Kalbim acıyor, böbreklerime kadar acı içindeyim. Öyle bir acı anlatılmaz. Allah'ım bu acıları vatan hainlerine ve onların yanında olanlara yaşatsın. Bayrak için, ezan için evden çıktılar. Bir kurşunla çocuğumu yok ettiler."

Oğlunun kardeşiyle birlikte evden çıktığını ve şehit olduğunu anlatan Karalı, "Oğlum Cumhurbaşkanımıza çok düşkündü. Reis, 'Ben kefenimle bu yola çıktım.' dediğinde, oğlum, 'Sen kefeni giyersen ülke biter, önce biz giyeceğiz. En son sen giyeceksin' derdi. Benim çocuğum dediğini yaptı. Reis'e, giydirmeden o kefeni kendisi giydi." diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Muhammed Yalçın'ın kardeşi Yasin Yalçın ise ağabeyinin ülkesi için şehit olduğunu söyledi.

Etkinlikte, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik ile derneğin Kadın Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Varank Arslantürk de ailelere eşlik etti.

15 Temmuz şehit aileleri daha sonra Eyüp Sultan Camii'ni ziyaret edip Eyüp Sultan Türbesi başında dualar okudu. Grup, daha sonra öğle namazı kıldı.

Şehit İlhan Varank'n ablası olan Ayşe Varank Arslantürk, dernek olarak 15 Temmuz şehitleri için çeşitli geziler düzenlediklerini belirterek, bugünkü gezi kapsamında da Ankara'daki şehit yakınlarını İstanbul'da misafir ettiklerini söyledi.