Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kadına şiddet içeren görüntülere açıklama - Son Dakika

Son dakika: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden kadına şiddet içeren görüntülere açıklama
10.03.2021 07:37
Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadına şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri hakkında açıklama yaptı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadına şiddet uygulayan bir kişinin görüntüleri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen 3 kişinin 3 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, G.Ö. isimli kişinin bir kadına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada tekrar ortaya çıkmasının ardından açıklamada bulundu. Olayın ve görüntülerin 2020 yılı Ağustos ayına ait olduğunu açıklayan Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan 3 şüphelinin tespit edilip 3 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini açıkladı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
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