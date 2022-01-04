Üye Girişi
Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor - Son Dakika

Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor

04.01.2022 13:35

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olan Ankara İtfaiyesi, yeni arama kurtarma ekipleri yetiştirmeye devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor

ANKARA - Türkiye'nin ilk su altı arama kurtarma ekibi olan Ankara İtfaiyesi, yeni arama kurtarma ekipleri yetiştirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı "Su Altı Arama Kurtarma" ekibi, genç arama kurtarma ekiplerinin yetişmesi için planlı eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılında liyakat esasıyla istihdam edilen 300 personel arasından seçilen 5 yeni itfaiye eri için Kesikköprü Barajı'nda 2 yıllık zorlu eğitim süreci başladı.

Ankara İtfaiyesi'nden her ilden gelen itfaiye personeline dalgıçlık eğitimi

Ankara İtfaiyesi, Kesikköprü Barajı'nda belirli aralıklarla yeni dalgıçların yetişmesi amacıyla 7/24 her koşulda ve her mevsimde dalış eğitimlerini sürdürüyor. Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt, 1997 yılında Türkiye'de kamu kurumları arasında ilk kurulan su altı arama kurtarma ekibi olduklarını belirterek, eğitimler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2021 yılı planlı su altı dalış eğitimini Kesikköprü Barajı'nda gerçekleştiriyoruz. 2020 yılında istihdam edilen 300 personel arasından seçilen 5 itfaiye erinin deniz eğitimlerini tamamladık, soğuk su ve bulanık su dalış eğitimi için de 3 gündür kamptayız. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın her su ortamında dalış yapacak seviyeye gelmeleri için gece gündüz 2 sene boyunca sürecek zorlu dalış çalışmalarına devam edeceğiz. Göl, gölet, baraj, akarsu gibi her su ortamında dalış yapabilmeleri için yeni dalgıçlarımızı ciddi bir eğitimden geçiriyoruz. Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte mevcut su altı arama kurtarma itfaiye eri sayımız 10 oldu. Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi Türkiye'de kamu kurumları arasında ilk ekiptir. Böyle bir vizyona sahip bir birim olarak, Türkiye'de 25 ilin itfaiyesinin su altı ara kurtarma ekiplerine eğitimlerini de biz veriyoruz."

İhtiyaç anında her ilde görev alıyorlar

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketi ile Elazığ depremi sırasında arama kurtarma faaliyetlerine katılan Ankara İtfaiyesi ekipleri; deniz, göl, gölet ve barajlar başta olmak üzere ihtiyaç anında Ankara dışındaki illerde de su altı arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Ankara İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri; meydana gelebilecek ihtimal su altı, su üstü arama-kurtarma vakalarına hızlı müdahale edebilmek için Aydın Didim'de bulunan Polis Eğitim Akademisi Tesisi'nde 25 ilden gelen itfaiye personeline su altı ve üstü arama teknikleri, bot kullanımı ve manevra teknikleri, navigasyon, sığ ve derin sularda dalış teknikleri konularında eğitimler veriyor.

Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor
Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor
Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Türkiye, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor - Son Dakika


Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş Başkent'te dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri bahçesindeki saksılara gömmüş         
11:35
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
10:52
Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar! Çin'deki karantina, insanları değiş tokuş yapacak noktaya getirdi! Telefon verip lahana alıyorlar!         
10:15
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43
Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
16:43
Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı         
16:00

Son Dakika Haberleri
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
12:51 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık
12:39 TÜİK açıkladı! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
12:38 Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı
12:36 Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor
12:33 Dilberay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmden yeni fotoğraflar geldi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 13:43:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Ankara İtfaiyesi yeni dalgıçlar yetiştiriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement