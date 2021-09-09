Son dakika! Ankara-Kahramankazan Yolu kullanıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sanayi merkezlerinin kalbi haline gelen Kahramankazan'ın Ankara'nın diğer sanayi bölgeleri ile ulaşımı kolaylaşacak. Zamandan 200 milyon TL, akaryakıttan 27 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 227 milyon TL tasarruf edilecek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu ( Saray, Yazıbeyli, Aydın Köprülü Kavşağı) açılış törenine katıldı. Törende konuşan Karaismailoğlu yapılan Ankara-Kahramankazan Yolu projesinin Ankara'ya ve Kahramankazan ilçesine kazandıracakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu Türkiye'de yapılacak yatırımların önünün hiçbir şekilde kesilmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık"

Her yıl belirlenen yol haritasıyla yapılan binlerce kilometre yolla, köprüyle, viyadükle Türkiye'nin her bir köşesini ulaşılabilir hale getirdiklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile çok büyük işlere imza attık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, bin 809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu ise 617 kilometreye yükselttik. Yurdumuzun geleceğine ışık tutacak, ülkemizi yarınlara taşıyacak çok önemli projelerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ne birliğimizden ve kardeşliğimizden ne de hizmet siyasetimizden bizi alıkoyamayacaklar"

Türkiye'nin her noktasına hizmet etmek için çalıştıklarını ve buna engel olmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini ifade eden Karaismailoğlu, Birilerinin ülkemizi karıştırmak, yatırımların önünü kesmek için ektiği nifak tohumlarına inat; Ülkemiz için birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor, birlikte kalkınıyoruz. Dedik ya; 'geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık bunları başarmanın, halkına en iyi hizmeti götürmenin, ülkemizin kalkınmasına katkı, geleceğine ışık tutmanın gururunu yaşıyoruz. Ne birliğimizden ve kardeşliğimizden ne de hizmet siyasetimizden bizi alıkoyamayacaklar. Yıllardır olduğu gibi; yurdun her noktasına, şehir demeden, köy demeden ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Bu başarılı yatırımlarından kuşkusuz Ankara da hak ettiği payı alıyor. Ankara - Kahramankazan Yolu projesi de bu aklın ürünüdür" dedi.

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii başta olmak üzere pek çok sanayi kuruluşu burada bulunuyor"

Ankara Kahramankazan Yolu projesinin önemini anlatan Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti: "Bildiğiniz üzere, Kahramankazan ilçemiz, son yıllardaki sanayi yatırımları ile gün geçtikçe büyüyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii başta olmak üzere pek çok sanayi kuruluşu burada bulunuyor. Özellikle Ankara Lojistik Üssü'nün de kurulmasından sonra; Ankara'nın ithalat, ihracat, transit ve iç lojistik ihtiyaçlarının etkin karşılanması daha da önem kazandı. Bu nedenle, günübirlik seyahatlerin de etkisiyle trafikte yaşanan yoğunluğun rahatlatılması için 2x2 şeritli BSK kaplamalı bölünmüş yol standardındaki Ankara-Kahramankazan Yolu'nun 28,4 kilometrelik kesimini, 2x3 şeritli olarak yeniden projelendirdik ve çalışmalara başladık.

Ankara Çevre Otoyolu'ndan başlayarak Kahramankazan ilçesi çıkışında sona eren projemizde 10 köprülü, 2 hemzemin kavşak yer alıyor. Bugün açılışlarını yaptığımız 152 metre uzunluğundaki Saray Köprülü kavşağı ve her biri 122 metre uzunluğunda olan Aydın ve Yazıbeyli kavşakları ile 4,1 kilometre 2x3 şeritli kesimin yapımını tamamlayarak hizmete açıyoruz. Ankara'da projelerimiz, çalışmalarımız bitmiyor, önümüzdeki hafta Nallıhan, sonraki hafta Akyurt, ondan sonra Kızılcahamam. Projelerimiz bir bir geliyor. Birine başlıyoruz, birini bitiriyoruz. Halkımızın, milletimizin yaşamını kolaylaştırıp, yaşam kalitesini yükseltiyoruz."

"İllerimizin sanayi gelirlerini geliştirmek, yatırımlarla, çalışmayla mümkün oluyor"

Ulaşım güzergahlarının şehirlerin gelişmesinde en önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "İllerimizin sanayi gelirlerini geliştirmek, yatırımlarla, çalışmayla mümkün oluyor. Bunun en güzel örneklerini, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, Ankara Niğde Akıllı Otoyolu gibi büyük projelerden biliyoruz. Aynı şekilde burada devam eden bu karayolu yatırımının tamamlanması ile Ankara ve çevre iller daha da gelişecek. 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak planladığımız 28,4 kilometrelik projemiz kavşak düzenlemeleriyle birlikte bitirilmesiyle, güzergahtaki trafik yoğunluğu da ciddi manada azalacak ve seyahatler daha emniyetli ve konforlu gerçekleşecektir. Transit trafiğin bölgeden geçişinde yaşanan gecikmeler, yerleşim bölgesi geçişlerinde ve dönüşlerde trafik yoğunluğundan kaynaklanan kaza riski de ortadan kalkacak" diye konuştu.

"Yıllık toplam 227 milyon TL tasarruf edilecek"

Yapılan yatırımın sadece yoldan ibaret olmadığını bunun ekonomik yansımalarının da olacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Sanayi merkezlerinin kalbi haline gelen Kahramankazan'ın Ankara'nın diğer sanayi bölgeleri ile ulaşımı kolaylaşacak. Zamandan 200 milyon TL, akaryakıttan 27 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 227 milyon TL tasarruf edilecek. Tüm projelerimizde azami özen gösterdiğimiz çevre politikalarımıza da uygun biçimde karbon salınımı 10 bin 754 ton azaltılacak" ifadelerine yer verdi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'de bugün açılışı yapılacak üç kavşağın hayırlı olması temennisinde bulunurken, önümüzdeki günlerde açılacak projeler içinde Bakan Karaismailoğlu ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Devlet Yolu ve otoyol güzergahında yer alan Kahramankazan'ın, son yıllarda gerçekleştirdiği sınai ve ticari yatırım hamleleriyle Ankara'nın önemli sanayi merkezlerinden biri haline geldiğini ifade etti. Uraloğlu, 28,4 kilometre olan projenin güzergahtaki trafik yoğunluğunu önemli derecede azaltacağını söyledi. - ANKARA