Son dakika! Ankara Keçiörengücü, İrfan Akgün ve Ogün Bayrak'ı renklerine bağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe FK'dan İrfan Akgün ve Ogün Bayrak ile anlaştı.

Ankara Keçiörengücü, hız kesmeden transfer çalışmalarına devam ediyor. Başkent temsilcisi son olarak Sancaktepe FK forması giyen 24 yaşındaki orta saha İrfan Akgün ve 22 yaşındaki sağ bek Ogün Bayrak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - ANKARA