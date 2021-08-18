TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Manisaspor'dan kaleci Hüseyin Yılmaz ile anlaştı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü'müz son olarak Manisaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Hüseyin Yılmaz, Ümraniyespor, Sancaktepe ve Turgutluspor takımlarında oynadı.
Kaynak: AA
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