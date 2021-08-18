Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, kaleci Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Manisaspor'dan kaleci Hüseyin Yılmaz ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Manisaspor'dan kaleci Hüseyin Yılmaz ile anlaştı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü'müz son olarak Manisaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi. Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Hüseyin Yılmaz, Ümraniyespor, Sancaktepe ve Turgutluspor takımlarında oynadı.

Son Dakika

3 metrelik yılan müşterileri korkuttu! Süpermarket tahliye edildi

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu

PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin başkenti Afrin'e füzeli saldırı düzenledi: 3 ölü, 4 yaralı

Pereira'nın basın toplantısındaki performansı taraftarı memnun etti: Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea nasıl oynuyor?

Bu görüntüler endişe yarattı! Taliban zulmü çocukları da kanlar içinde bıraktı

Taliban'dan hırsız olduğunu iddia ettikleri adama akıl almaz işkence: Siyah katrana bulayıp meydanda gezdirdiler