Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile anlaştı - Son Dakika

Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile anlaştı

Son dakika gelişmesine göre Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile anlaştı, System.String[]

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Arnavut'un FK Bylis Ballsh takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili santrafor Saliou Guindo'yu renklerine bağladı.

FK Bylis Ballsh formasıyla 28 maçta 11 gol atan santrafor Guindo'nun 2 de asisti bulunuyor. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, KEÇİÖRENGÜCÜ, Transfer, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile anlaştı - Son Dakika Spor

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