Transfer çalışmalarını sürdüren Ankara Keçiörengücü, Saliou Guindo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak Arnavut'un FK Bylis Ballsh takımında forma giyen 24 yaşındaki Malili santrafor Saliou Guindo'yu renklerine bağladı.
FK Bylis Ballsh formasıyla 28 maçta 11 gol atan santrafor Guindo'nun 2 de asisti bulunuyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:34 - Kaynak: İHA
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