Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi

Ankara Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist tarafından bombalı saldırı eyleminde bulunuldu.
Saldırı girişimi sırasında teröristlerden biri kendini patlatırken, diğer terörist ise polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimi sırasında açılan ateşle 2 polisimiz hafif biçimde yaralandı.
Öte yandan teröristlerin bakanlığın önüne geldikleri araç özel harekat polisleri ve bomba imha ekipleri tarafından didik didik aranıyor.
Bombalı saldırı girişimi sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olayla ilgili açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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