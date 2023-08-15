Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:12

Son dakika! Ankara Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan yönetmen ve bunu sosyal medyadan paylaşan yönetmen Bilal Kısa ve Ezgi C. gözaltına alındı. Hatırlanacağı üzere görüntülerin büyük tepki çekmesi sonrasında olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Ankara'nın en büyük camilerinden biri olan Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler sosyal medyada ve kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sert eleştirilerin ardından çekimi yapan yönetmen Bilal Kısa ve Ezgi C. hakkında soruşturma başlatılırken, iki şahıs bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

"ZITLIKLARIN BÜYÜSÜ" BAŞLIĞIYLA PAYLAŞILDI

Ankara'da Kocatepe Camii'nde çekilen görüntüler, infiale neden oldu. Kısa bir tişört ile eteğini yukarıya çeken model, başörtüsü, takke ve tespihi de boynuna aksesuar olarak kullanıp, namaz hareketleriyle poz verdi. Çekilen görüntüler de "Zıtlıkların büyüsü" başlığıyla paylaşıldı.

Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

KİMLİKLERİ KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkındaki soruşturma kapsamında fotoğrafları çekilen kadının kimliğinin belirlendiğini bildirdi.

Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

"RENCİDE EDEN GÖRÜNTÜLER"

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kocatepe Camii'nde çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan ve cami mehabetini rencide eden görüntüler ve sorumluları hakkında valiliğimizce adli ve idari inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşanan gelişmenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Camii'nde çektikleri ve sosyal medyada yayınladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Ezgi C. ve Bilal Kısa'nın bu sabah gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika! Ankara Kocatepe Camii'nde yapılan çekimle ilgili 2 kişi gözaltına alındı

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Gelen tepkilerin ardından ise çekimin yönetmeni Bilal Gabra Kısa sosyal medya hesabından özür dileyerek şu ifadeleri paylaşmıştı; Kocatepe camiinde yapmış olduğum çalışmamın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetim camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin cami olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim. Saygılarımla...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Sosyal Medya, Ankara, Güncel, Son Dakika

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