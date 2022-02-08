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Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

08.02.2022 10:23
Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 3'ü avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 3'ü avukat 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü avukat 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.

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Polis Akademisi Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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