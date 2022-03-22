Son Dakika | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

22.03.2022 09:05
Son Dakika | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, 22.03.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı... Bildiri yayınlayan amirallerin yargılanmasına başlandı Bildiri yayınlayan amirallerin yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Komiser, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Ankara merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika


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