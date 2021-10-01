Son Dakika | Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika habere göre 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şüpheliden 11'i, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını FETÖ üyelerine dağıttığı tespit edilen 12 şüpheliden 11'i, 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri tarafından, 2012'de düzenlenen Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK/JANA) sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasının uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin itirafları sonucu tespit edilmesinin ardından çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 9 ilde sabah erken saatlerde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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