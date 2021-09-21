Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika