Ankara merkezli "kaçak gelinler" operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara merkezli "kaçak gelinler" operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

11.05.2022 16:51

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadinde bulundukları kişileri yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadinde bulundukları kişileri yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle 18 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, ülke genelinde faaliyet gösteren suç örgütünün, evlenme vaadiyle 20 kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde "kaçak gelinler" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 9'u kadın, 18 kişi gözaltına alındı.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Türkiye genelinde faaliyet yürüten suç örgütünün, özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri hedef aldığı, örgüt üyelerinin, evlenmek isteyen kişileri bularak, örgüt üyesi kadınlarla evlendirme vaadinde bulundukları ve karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma dosyasında yer alan bir görüntüde, dolandırıldığının farkında olmayan bir damat ve ailesinin, düğün günü örgüt üyesi sözde gelinle karşılıklı oynadığı yer aldı.

Kendilerini anne, baba ve kardeş gibi gösteren örgüt üyelerinin, güven sağlamak için düğün sonrası sahte gelinin evini ziyaret ettikleri saptandı. Örgüt üyesi gelinin ise o sırada tüm ziynet eşyaları ile düğün takılarını alarak evden çıkan örgüt üyeleri ile birlikte kayıplara karıştığı öğrenildi.

Söz konusu mağdur, polise giderek şikayetçi oldu.

Suç örgütünün 20 kişiyi bu yöntemle mağdur ederek, yaklaşık 1,5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri saptandı.

Ankara merkezli kaçak gelinler operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli kaçak gelinler operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli kaçak gelinler operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli kaçak gelinler operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli kaçak gelinler operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haber | Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: 18 gözaltı Son dakika haber | Ankara merkezli 8 ilde 'Kaçak Gelinler' operasyonu: 18 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu Ankara merkezli 8 ilde 'kaçak gelinler' operasyonu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara merkezli 'kaçak gelinler' operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara merkezli "kaçak gelinler" operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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