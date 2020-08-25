Son Dakika: ANKARA MSB Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi

Son dakika gündem haberi... MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen yeni sığınak ve mağaralarda ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmat imha edildi MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen yeni sığınak ve mağaralarda ele geçirilen, terör örgütü PKK'ya ait mühimmatın imha edildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Mehmetçiğin tespit ettiği yeni sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Bulunan mühimmat ve sığınaklar METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 100 adet mekanik fünye, 20 adet elektrikli fünye, 15 adet fünye bağlanmış amonyum nitrat, TNT karışımı el yapımı paylayıcı (EYP), 48 adet uzaktan komuta alıcı cihaz, 4 adet ateşleme cihazı, 8 adet alıcı düzenek, 18 adet telsiz, 74 adet pil, 20 adet EYP dış kabı, 200 metre infilaklı fitil, 3 takım termal elbise, 2 adet termal şemsiye 1 adet keskin nişancı gizleme elbisesi ele geçirildi" denildi. GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ ANKARA, (DHA) -

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:29

Kaynak: DHA

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