Son dakika... Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümleri 4 Eylül'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanan bölümlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de açılacağını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, açılışı yapılacak bölümün 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları arasındaki 3. kesim olduğunu kaydetti.

Otoyolun Edirne'yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemleriyle donatılan otoyolun açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül'de yapılacağını aktardı.

Seyahat süresi yaklaşık 2 saat azalacak

Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yolla 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya ineceğini belirterek, otoyol sayesinde 36 milyon 220 bin kişi/saatlik zaman tasarrufu sağlanacağını ve bu zamanın ülke ekonomisine her yıl 885 milyon liralık katkı olarak yansıyacağını kaydetti.

Proje sayesinde yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu elde edileceğini de belirten Karaismailoğlu, "Yatırımla her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon liralık katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı da yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, ülkeyi kalkındırmak, ekonomisini ve ticaretini büyütmek için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ekonomisi ve ticaretinin büyümesinin, bu ülkenin hak ettiği yere yükselmesinin temelinde ulaşım ve iletişim altyapımızın bulunduğunu bilerek hareket ediyoruz. Marmaray, Avrasya Tüp Tüneli, Yüksek Hızlı Tren hatları, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Baki Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve daha nice büyük projeyi bunun bilinciyle hizmete verdik. Artık dünyada varlığınız neyi bildiğinizle ve nereye kadar uzanabildiğinizle anlam kazanıyor."

Akıllı ulaşım sistemi yerli ve milli olarak tasarlandı

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, "Türkiye'nin en akıllı yolu olacağını" belirten Bakan Karaismailoğlu, otoyolun yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısıyla kurulduğunu bildirdi.

Sistem sayesinde otoyolun tek bir ana kontrol merkezinden yönetilebileceğini, bu sayede yol güvenliğinin en üst seviyede olacağını aktaran Karaismailoğlu, akıllı ulaşım sistemi kontrol merkezinden yönetilecek olan işlemlerin önemi dikkate alınarak sunucu sistemlerinin iki ayrı noktada yedekleneceğini ve işlemlerin kontrolünü sağlayan sistem yazılımının yerli ve milli olarak tasarlandığını kaydetti.

Merkezi kontrol yazılımının aynı zamanda olay algılama yazılımı ile entegre çalışarak sistemdeki tüm bilgileri toplayacağını ve toplanan bilgilerin yapay zeka ve makine öğrenimi sistemleri ile derleneceğinin altını çizen Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Sistemimiz, otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılacak şekilde tasarlandı. Operatörlerin bu çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka otomasyonuyla sistemleri kontrol edebilmesini sağlayacağız."

Karaismailoğlu, sistem kapsamda otoyola 3 omurga halinde 1,3 milyon metrelik fiber optik kablo altyapısının döşendiğini, otoyol boyunca 500 trafik sensörünün yanı sıra 9 meteorolojik ölçüm istasyonunun, 208 olay algılama kamerasının, 335 akıllı ulaşım saha yönetim ünitesinin ve 687 dijital ortam sunucusunun kurulduğunu bildirdi.

Sistemin içinde ayrıca bir felaket yönetim merkezinin de yer alacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu sistem ile Türkiye'nin en güvenli ve en akıllı yolunu da kurmuş olduk." ifadesini kullandı.

Projenin kalan kısmı yılın son çeyreğinde hizmete girecek

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun sözleşmeye göre 2021 Haziran ayında tamamlanacağını ancak projeyi söz verilen tarihten neredeyse bir yıl önce hizmete açacaklarını duyurdu.

Projenin kalan 113 kilometrelik Acıkuyu-Alayhan kavşakları arası 2. kesimini de yılın son çeyreğinde açarak otoyolun tamamını hizmete alacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nun hizmete girmesinden itibaren Ankara yönünden ilk 13 kilometrelik kesimindeki Hacıbey, Gölbaşı ve Haymana kavşaklarına kadar olan kısmın ücretsiz olacağını belirtti.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun fiziki açıdan da çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu proje ile 3 bin 566 metre uzunluğunda 5 viyadük, 2 bin 368 metre uzunluğunda 49 köprü, 4 bin 506 metrelik 75 üst geçit, yaklaşık 131 milyon metreküp kazı ve 76 milyon metreküp dolgu yapıldı. 22 milyon ton asfalt döküldü. Bu vesileyle de böylesine büyük bir projeyi söz verilen tarihten çok önce tamamlayan Karayolları Genel Müdürlüğü ailesine ve yüklenici firmaya teşekkür ediyor, Ankara-Niğde Otoyolu'muzun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."