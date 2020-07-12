Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Son dakika haberlerine göre Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandıANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen ve kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile 2 metreden apartman bahçesine düştü.

Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen ve kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile 2 metreden apartman bahçesine düştü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, sabaha doğru saat 04.00 sırlarında Mamak İlçesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı yönünde ilerleyen Yusuf P. yönetimindeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, iddiaya göre; sürücünün alkolün etkisinde olması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yusuf P., yaralandı. Kaza gürültüsü ile uyanan bina sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf P., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki kutusu buldu.

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 05:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 18:58 Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi 14:14 Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 12:35 Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
18:58
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 06:12:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]